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Справи Майдану: затримано експосадовця МВС за підозрою у вбивстві трьох активістів
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20 вересня 2021, 10:41 13

Справи Майдану: затримано експосадовця МВС за підозрою у вбивстві трьох активістів

20 вересня 2021, 10:41 13
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У Києві правоохоронці затримали колишнього працівника керівного складу управління громадської безпеки Головного управління МВС України, який переховувався від слідства та суду. Його підозрюють у вбивстві мітингувальників у лютому 2014 року

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

За даними слідства, у лютому 2014 року підозрюваний, виконуючи наказ керівництва ГУМВС України в м. Києві та перевищуючи владу, задля перешкоджання масовому руху мітингувальників з Майдану Незалежності до Верховної Ради України, організував терористичний акт.

Внаслідок таких дій підозрюваного заподіяно тяжкі наслідки, зокрема у вигляді вбивства 3 осіб, спричинення тяжких тілесних ушкоджень 14 особам та тілесних ушкоджень середньої тяжкості 59 особам", - йдеться у повідомленні.

Експравоохоронець почав переховуватися від органів слідства та суду після повідомлення йому про підозру на початку вересня поточного року і був оголошений у розшук.

Нагадаємо, раніше слідчі повідомили про підозру колишньому командиру оперативної роти батальйону міліції "Беркут" в Харківській області у незаконному перешкоджанні проведенню мітингів і демонстрацій.

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