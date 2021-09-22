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22 сентября 2021, 11:35 94

На Сергея Шефира совершено покушение

22 сентября 2021, 11:35 94
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Фото из открытых источников
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Автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира обстреляли неизвестные. Ранен его водитель

Об этом сообщают в МВД, передает RegioNews.

Сегодня, около 10 часов утра, недалеко от села Лесники была обстреляна машина первого помощника Президента Сергея Шефира. В автомобиль попало более 10 пуль. Ранен водитель", - говорится в сообщении.

Пострадал водитель первого помощника президента, сам Шефир жив. На месте работают следственно-оперативные группы полиции.

Правоохранители ввели спецоперацию "Сирена". Проводится специальная полицейская операция для розыска злоумышленников.

Как сообщалось, в СБУ открыли шесть дел по факту угроз убийства Зеленского.

Также 12 сентября на Киевщине нашли мертвым судью Печерского суда.

обстрел МВД ранение покушение Сергей Шефир

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