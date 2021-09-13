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13 вересня 2021, 11:06 708

У СБУ відкрили шість справ за фактом погроз вбивства Зеленського

13 вересня 2021, 11:06 708
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Фото: з відкритих джерел
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З початку президентства Володимира Зеленського було порушено шість кримінальних справ за фактом посягання на його життя і погроз вбивством

Як передає RegioNews, про це повідомили у СБУ на запит "Українських новин".

З 20 травня 2019 року СБУ здійснювала досудове розслідування в 4 справах щодо посягання на життя президента за статтею 112 Кримінального кодексу та у 2 справах за фактами погроз вбивством, заподіяння шкоди здоров'ю президента за статтею 346 Кримінального кодексу", - йдеться у повідомленні.

Однак, оперативники не повідомляють, хто саме зробив ці правопорушення.

Раніше повідомлялось, що СБУ за місяць блокувала 43 кібератаки на державні сайти.

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