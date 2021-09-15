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15 вересня 2021, 18:05 409

Невідомі обстріляли прикордонний знак на кордоні між Україною та Білоруссю

15 вересня 2021, 18:05 409
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з відкритих джерел
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Невідомі обстріляли прикордонний знак на кордоні між Україною та Білоруссю. Ймовірно з мисливської рушниці

Про це пише RegioNews з посиланням на коментар РБК-Україна речника Державної прикордонної служби України Андрій Демченка.

За словами Демченка, пошкодження білоруського прикордонного стовпа виявив наряд Луцького загону прикордонслужби. Українські прикордонники відразу проінформували про це білоруську сторону та поліцію.

"Характер пошкодження свідчив про можливе застосування мисливської рушниці. Водночас характер місцевості, болотисто-чагарникова, унеможливлює піший рух осіб в цій місцевості і ознак перебування осіб біля прикордонного знаку не виявлено", - сказав він.

Демченко зазначив, що пошкоджений стовп розташований поряд з каналом, який з'єднує озера цієї місцевості, тому стріляти по ньому могли порушники, які проходили каналом човном.

"У ході перевірки на місцевості використаних гільз від мисливської зброї не виявлено. З білоруською стороною було проведено зустріч. У ході зустрічі білоруська сторона не висловлювала претензій чи звинувачень у бік українських прикордонників. Пошук причетних до цього осіб продовжується", - додав речник ДПСУ.

Україна Білорусь кордон обстріл зброя

 
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