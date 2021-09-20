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20 вересня 2021, 20:16 7

В парламенті сформована нова "ширка" – нардеп

20 вересня 2021, 20:16 7
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Фото з відкритих джерел
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В Верховній раді виникла нова ситуативна коаліція з представників "Слуги народу", групи "Довіра" і "За Майбутнє", яку пов’язують з Ігорем Коломойським, спеціально під прийняття закону про олігархів

Про це пише народний депутат Олексій Гончаренко у Facebook, передає RegioNews.

В парламенті сформована нова "ширка". "Слуга Народу", група Коломойського "За Майбутнє" і "Довіра", яку пов’язують з агро-олігархами, вже давно голосують в унісон. Але сьогодні сталася знакова подія: "За Майбутнє" і "Довіра" сердешно підтримали прискорене винесення в зал законопроекту про т.зв. деолігархізацію, - повідомив Гончаренко.

За його словами, тепер очевидно, що деолігархізацію в парламенті штовхають олігархічні фракції.

Коломойський нічого не робить без власного інтересу. Скоро ми побачимо чим розрахуються перед Коломойським за широку коаліцію зі "слугами". Це буде ще один "Центренерго" чи щось більш ласе, - підсумував Гончаренко.

Як повідомлялося, сьогодні депутати включили до порядку денного "антиахметівський" законопроєкт та законопроєкт про олігархів.

Раніше у Мін'юсті скаржилися на навмисне затягування ухвалення закону про олігархів.

10 вересня Разумков спрямував до Венеціанської комісії законопроєкт про олігархів.

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Слуга народа нардеп законопроєкт олігархи Олексій Гончаренко коаліція

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