У Мін'юсті скаржаться на навмисне затягування ухвалення закону про олігархів
Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що олігархи намагаються зробити так, щоб законопроєкт про олігархів не встигли прийняти до наступних парламентських виборів
Як пише RegioNews, про це він заявив в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера".
"Було цілком зрозуміло, що олігархи зроблять все можливе, щоб цей законопроєкт не прийняли. Ми не розуміли чітко, який буде план дій. Він зараз став зрозумілий: максимально затягнути процес до наступних парламентських виборів", — сказав Малюська.
Міністр зазначив, що саме тому проєкт закону відправили на розгляд до Венеціанської комісії.
"При всій повазі до Венеційської комісії, але тут використано інструмент, який знають всі юристи: якщо ви хочете затягнути процес, закиньте його в повільну інституцію", — додав він.
Нагадаємо, 17 вересня Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони схвалив у другому читанні законопроєкт про олігархів.