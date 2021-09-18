У Мін'юсті скаржаться на навмисне затягування ухвалення закону про олігархів

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Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що олігархи намагаються зробити так, щоб законопроєкт про олігархів не встигли прийняти до наступних парламентських виборів

Як пише RegioNews, про це він заявив в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера".

"Було цілком зрозуміло, що олігархи зроблять все можливе, щоб цей законопроєкт не прийняли. Ми не розуміли чітко, який буде план дій. Він зараз став зрозумілий: максимально затягнути процес до наступних парламентських виборів", — сказав Малюська.

Міністр зазначив, що саме тому проєкт закону відправили на розгляд до Венеціанської комісії.

"При всій повазі до Венеційської комісії, але тут використано інструмент, який знають всі юристи: якщо ви хочете затягнути процес, закиньте його в повільну інституцію", — додав він.

Нагадаємо, 17 вересня Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони схвалив у другому читанні законопроєкт про олігархів.