В парламенте сформирована новая "ширка" – нардеп

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В Верховной раде возникла новая ситуативная коалиция из представителей "Слуги народа", группы "Довира" и "За майбутне", которую связывают с Игорем Коломойским, специально под принятие закона об олигархах

Об этом пишет народный депутат Алексей Гончаренко в Facebook, передает RegioNews.

В парламенте сформирована новая "ширка". "Слуга Народа", группа Коломойского "За майюутне" и "Довира", которую связывают с агро-олигархами, уже давно голосуют в унисон. Но сегодня произошло знаковое событие: "За майбутне" и "Довира" сердечно поддержали ускоренное вынесение в зал законопроекта о т.наз. деолигархизации, - сообщил Гончаренко.

По его словам, теперь очевидно, что деолигархизацию в парламенте толкают олигархические фракции.

Коломойский ничего не делает без собственного интереса. Скоро мы увидим, чем рассчитаются перед Коломойским за широкую коалицию со "слугами". Это будет еще один "Центрэнерго" или что-то более лакомое, - подытожил Гончаренко.

Как сообщалось, сегодня депутаты включили в повестку дня "антиахметовский" законопроект и законопроект об олигархах.

Раньше в Минюсте жаловались на намеренное затягивание принятия закона об олигархах.

10 сентября Разумков направил в Венецианскую комиссию законопроект об олигархах.

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