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20 вересня 2021, 13:24 5

Депутати включили до порядку денного "антиахметівський" законопроєкт та законопроєкт про олігархів

20 вересня 2021, 13:24 5
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Верховна Рада включила до порядку денного законопроєкти №5599 щодо олігархів та 5600 стосовно підвищення податків(більш відомий як "антиахметівський" - ред,)

Як передає RegioNews, відповідне рішення було ухвалене на засіданні Погоджувальної ради керівників фракцій та очільників парламентських комітетів.

Законопроєкт №5599 про збільшення ставок податків, акцизів та інших платежів до державного бюджету підготовлений Мінфіном внесений Кабміном в Раду на початку червня. У першому читанні законопроект був схвалений Радою 1 липня. Документ стосується як підприємств, так громадян України.

Згідно з презентацією до проекту держбюджету Міністерства фінансів, прийняття цього законопроекту дозволить зібрати у 2021 році з українців додатково 30 млрд гривень податків.

Законопроєкт про олігархів був поданий в Раду президентом Володимиром Зеленським на початку червня. Рада схвалила законопроект "Про запобігання загроз національній безпеці, пов'язаним з надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)" у першому читанні 1 липня.

Згідно до нього аби громадянина визнали олігархом, він повинен відповідати трьом з чотирьох наступних критеріїв: брати участь у політичному житті; мати значний вплив на ЗМІ (у тому числі Інтернет-ЗМІ); бути бенефіціаром або контролювати природну монополію або бізнес, що займає монопольне становище на одному з ринків протягом мінімум року; загальна вартість його активів перевищує 2,19 млрд гривень або близько 80 млн доларів.

Міністр юстиції Денис Малюська говорив, що до реєстру олігархів першими можуть потрапити Ігор Коломойський і п'ятий президент України Петро Порошенко.

На початку вересня спікер парламенту Дмитро Разумков направив законопроект у Венеціанську комісію для перевірки та аналізу.

Мінфин Верховна Рада олігархи Рінат Ахметов Коломойський Ігор

 
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