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17 вересня 2021, 14:09 1673

На футбольному матчі в Києві високопосадовці радилися з олігархами – ЗМІ

17 вересня 2021, 14:09 1673
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Фото УП
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На футбольному матчі Ліги чемпіонів "Динамо" – "Бенфіка", що пройшов у Києві 14 вересня, було багато можновладців і вони вели перемовини просто у VIP-ложі

Про це повідомлють ZN.ua і "Українська правда" з посиланням на власні джерела.

На цей матч з‘їхались впливові люди. Їх можна було бачити у VIP-ложі.

Так, бізнесмен Ігор Коломойський, наприклад, спілкувався з керівником фракції "Слуга народу" у парламенті Давидом Арахамією.

Також були у VIP-ложі екснардеп і президент ФК "Зоря" Євген Гєллєр, керівник "Нафтогазу" Юрій Вітренко, міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов, міністр кабінету міністрів Олег Немчинов, віце-прем‘єр Олег Уруський, голова бюджетного комітету Верховної Ради Юрій Арістов, депутати Микола Тищенко й Андрій Іванчук, перший заступник голови консультативно-експертної ради Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей Борис Баум, власник мережі АТБ Геннадій Буткевич, футбольні завсідники брати Суркіси, депутат Сергій Льовочкін та інші.

Два джерела "Української правди" кажуть, що Давид Арахамія на футболі домовлявся про голоси для відставки голови Верховної Ради Дмитра Разумкова.

Одне джерело УП повідомило, що міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов мав бесіду з Ігорем Коломойським. ZN.ua повідомляє, що ця закрита бесіда тривала 30 хвилин.

Ще від одного з тих, хто був у ложі, відомо про розмову Коломойського з Вітренком.

Як повідомлялося, у "Слузі народу" не бачать підстав відправляти до Венеційської комісії законопроєкт про олігархів.

Раніше Зеленський розповів, як позбутися олігархів.

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