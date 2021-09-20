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20 вересня 2021, 16:28 5

Нардеп Железняк звинувачує ексколег по фракції - учасників об'єднання "Справедливість" - у співпраці з ОП

20 вересня 2021, 16:28 5
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Фото з відкритих джерел
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Лідер фракції "Голос" Ярослав Железняк стверджує, що двом депутатам-мажоритарникам його фракції (з об'єднання "Справедливість") Кабмін виділив кошти на виборчі округи, від яких вони балотувалися до Ради

Про це написав Железняк у Facebook, передає RegioNews.

Ідеться мінімум про двох депутатів - Галину Васильченко та Наталію Піпу, - яких було обрано за мажоритарними округами Львівщини. На жаль, ця інформація повністю підтвердилася. Якимось дивом 20 серпня 2021 року рішенням КМУ №975 їм виділили мінімум 20 млн грн на обрані об'єкти за новим механізмом отримання лояльності депутатів - "інфраструктурної субвенції", - написав нардеп.

Железняк також повідомив, що члени нещодавно створеного в рамках фракції "Голос" об'єднання "Справедливість" ходять до Офісу президента України.

Їх часто бачать в офісі. "Слуги народу" про це часто говорять, - зазначив він.

На думку Железняка, про співпрацю депутатів зі "Справедливості" з Офісом президента України свідчать і голосування у Верховній Раді, зокрема за бюджетну декларацію.

Коли, крім "Слуги народу" і традиційно лояльних депутатських груп, додали свої голоси шість депутатів від "Справедливості", - зазначив лідер фракції.

Він прогнозує, що найближчими тижнями можна буде побачити багато таких показових голосувань, починаючи від додаткового виділення грошей на округи в бюджеті 2021/2022 років і закінчуючи важливими для Офісу президента України законами та кадровою ротацією.

І все таємне стане явним. Зокрема, реальні мотиви руйнування фракції та спроби захоплення посад у партії "Голос" останні дев'ять місяців, - наголосив народний депутат.

Як повідомлялося, 29 липня частина депутатів "Голосу" написали заяви про вихід з партії.

Тоді ж нардеп Железняк з "Голосу" заявив, що фракція залишається працювати.

Офіс президента Слуга народа нардепи Голос Яровлав Железняк

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