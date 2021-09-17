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17 вересня 2021, 18:40 319

Коломойський також спростував, що на футбольному матчі мав перемовини з посадовцями

17 вересня 2021, 18:40 319
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Фото з відкритих джерел
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Бізнесмен Ігор Коломойський запевняє, що на матчі "Динамо" - "Бенфіка" ні з ким не проводив жодних серйозних переговорів

Про це повідомив Ігор Коломойський у коментарі Українській правді, передає RegioNews.

Ви мене запитуєте про Чернишова, так я не знав, хто це такий. Я подумав, що це Бахматюк (ексвласник VAB Банку, підозрюваний у розкраданні 1,2 млрд грн кредиту НБУ -ред) повернувся, тому з ним привітався. Я ще запитую Сашу Волкова - це що, Бахматюк повернувся? А він мені каже: "ти що, це ж Чернишов", - розповів Коломойський.

На уточнююче запитання, чому вони розмовляли із міністром близько 30 хв, як про це пишуть ЗМІ, Коломойський відповів заперечно.

Так я його ж не знаю, ми не говорили, а просто привіталися. Я прийняв його за Бахматюка. Я з Чернишовим-Бахматюком привітався і поруч взагалі не перебував. Весь час спілкувався з Волковим, - додав бізнесмен.

Так само Коломойський розповів про свою розмову з Арахамією, підтверджуючи версію голови фракції "Слуга народу".

Він вже журналістам сказав про жарти, то я доповню. Він не сидів у віп-ложі, а був поруч. Він прийшов на стадіон зі своєю сім‘єю, а дітям накупив дудки. Ці його діти в ті дудки голосно свистіли. Я йому почав спеціально голосно гукати: "Давиде, це твої діти?". Він мені кричить: "так". Я його запитую: "ти нащо їм дудки купив?" Він мені у відповідь гукає: "бо вони просили." Я йому крикнув: "так візьми своїх дітей у парламент, нехай Разумкову дудять". Я ще йому додав: готуйся декларацію подавати, - сказав Коломойський.

Як повідомлялося, за інформацією ЗМІ, на футбольному матчі в Києві високопосадовці радилися з олігархами.

Згодом Арахамія заперечив, що розмовляв з Коломойським про відставку Разумкова.

олігархи футбол Нарада Ігор Коломойський Давид Арахамія

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