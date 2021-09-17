В.о. очільника Держбюро розслідувань запевняє, що Зеленський йому жодного разу не дзвонив

з відкритих джерел

В. о. директора Державного бюро розслідування Олексій Сухачов запевнив, що президент Володимир Зеленський жодного разу йому не дзвонив

Про це пише RegioNews з посиланням на його інтерв'ю "Інтерфакс-Україна"

На запитання, як часто він зустрічається з президентом Зеленським, Сухачов відповів:"востаннє бачив президента досить давно - навесні, ще під час наради про масові заходи біля офісу Президента".

Також в. о. директора Державного бюро розслідувань підкреслив, що Зеленський йому особисто не дзвонить.

"У мене встановлено прямий зв'язок, але президент жодного разу не дзвонив", - сказав Сухачов.

Крім того, він заявив, що прямого зв'язку з главою офісу Президента Андрієм Єрмаком він не має.