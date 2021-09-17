В.о. очільника Держбюро розслідувань запевняє, що Зеленський йому жодного разу не дзвонив
В. о. директора Державного бюро розслідування Олексій Сухачов запевнив, що президент Володимир Зеленський жодного разу йому не дзвонив
Про це пише RegioNews з посиланням на його інтерв'ю "Інтерфакс-Україна"
На запитання, як часто він зустрічається з президентом Зеленським, Сухачов відповів:"востаннє бачив президента досить давно - навесні, ще під час наради про масові заходи біля офісу Президента".
Також в. о. директора Державного бюро розслідувань підкреслив, що Зеленський йому особисто не дзвонить.
"У мене встановлено прямий зв'язок, але президент жодного разу не дзвонив", - сказав Сухачов.
Крім того, він заявив, що прямого зв'язку з главою офісу Президента Андрієм Єрмаком він не має.
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Нові одкровення Киви. Чи стане скандал на Полтавщині початком кінця ОПЗЖ
Мости, нагороди і посади. Як "свободівські" мери взаємодіють із "Слугою народу"