Комітет ВР підтримав законопроєкт про олігархів

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Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони схвалив у другому читанні законопроєкт про олігархів

Про це у телеграм каналі написав нардеп Ярослав Желізняк.

Нардеп також розповів про зміни у порівнянні з редакцією першого читання:

1. Додається новий суб'єкт – представник олігарха. Тобто особа, яка проводить зустрічі (розмови) з публічними службовцями від імені та/або в інтересах олігарха. Водночас, за словами депутата, крім визначення, інших згадок про нього в законі немає.

2. Додане пояснення, що таке ознака участі у політичному житті – "фінансувала діяльність політичної партії, політичну агітацію або проведення мітингів чи демонстрацій з політичними вимогами". Однією з ознак участі у політичному житті тепер буде виплата грошових коштів, здійснення робіт, надання товарів або послуг на користь учасників політичної агітації, мітингів чи демонстрацій з політичними вимогами або членів їхніх сімей.

3. Рішення, кого визначати олігархом, буде приймати, як і в 1 читанні, РНБО. Але тепер додано обов'язок викликати потенційних олігархів на засідання РНБО, обов'язок членів РНБО аргументувати, чому вони відносять особу до олігархів, і розглядати заперечення самих олігархів.

4. В реєстрі олігархів тепер буде також інформація про юридичних осіб, бенефіціаром яких є олігарх, та про осіб та партії, на політичну діяльність яких олігарх давав кошти.

5. Олігархам також забороняється фінансувати будь-яку політичну агітацію, проведення мітингів або демонстрацій з політичними вимогами та гаслами.

6. Уточнюється, що контактом з олігархом є також телефонна розмова.

7. Обов'язок декларувати контакти з олігархом поширено на керівників держпідприємств, голову АРМА, держслужбовців категорії "б", патронатних службовців ОП, ВРУ (в тому числі, помічників депутатів).

8. Додано підставу для звільнення голови Антимонопольного комітету, держуповноважених АМКУ, голови та заступників голови Фонду державного майна України, Генпрокурора та його заступників . Тепер цих посадовців можна буде звільнити за неподання чи несвоєчасне подання декларації про контакт з олігархами.

9. Особи визнані олігархами не зобов’язані подавати електронну декларацію. Водночас, желізняк не виключив, що це технічна помилка

10. Уточнено, що декларації про контакти з олігархами будуть подаватися із дня набрання чинності законом, але протягом 14 днів із дня введення його в дію.