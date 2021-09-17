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17 вересня 2021, 16:31 30

Рада планує взятися за законопроєкти про олігархів та "антиахметівський" наступного тижня

17 вересня 2021, 16:31 30
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з відкритих джерел
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Верховна Рада має намір почати розгляд законопроекту про олігархів, а також законопроекту про зміни до податкового законодавства ("антиахметівського" - ред.) наступного пленарного тижня

Про це пише RegioNews з посиланням на коментар заступника голови фракції "Слуга народу" Євгенії Кравчук інформагентству "Інтерфакс Україна"

Вона додала, що парламент також, серед іншого наступного тижня обере нового голову правоохоронного комітету замість нинішнього міністра внутрішніх справ Дениса монастирського. Імовірно ним стане депутат Сергій Іонушас, якого раніше "Слуга народу" пропонувала призначити генеральним прокурором.

Нагадаємо, що комітет ВР з питань нацбезпеки та оборони рекомендував парламенту схвалити у другому читанні та вцілому законопроєкт про олігархів

олігархи закон Верховна Рада Слуга народа прокурор

 
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