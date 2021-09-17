Коломойский также опроверг, что на футбольном матче имел переговоры с чиновниками

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Бизнесмен Игорь Коломойский уверяет, что на матче "Динамо" - "Бенфика" ни с кем не проводил никаких серьезных переговоров

Об этом сообщил Игорь Коломойский в комментарии Украинской правде, передает RegioNews.

Вы меня спрашиваете о Чернышеве, так я не знал, кто это такой. Я подумал, что это Бахматюк (экс-владелец VAB Банка, подозреваемый в хищении 1,2 млрд грн кредита НБУ -ред) вернулся, поэтому с ним поздоровался. Я еще спрашиваю Сашу Волкова - Это что, Бахматюк вернулся? А он мне говорит: "ты что, это же Чернышев", - рассказал Коломойский.

На уточняющий вопрос, почему они разговаривали с министром около 30 мин, как об этом пишут СМИ, Коломойский ответил отрицательно.

Да я его же не знаю, мы не говорили, а просто поздоровались. Я принял его за Бахматюка. Я с Чернышевым-Бахматюком поздоровался и рядом вообще не находился. Все время общался с Волковым, - добавил бизнесмен.

Так же Коломойский рассказал о своем разговоре с Арахамией, подтверждая версию главы фракции "Слуга народа".

Он уже журналистам сказал про шутки, то я дополню. Он не сидел в вип-ложе, а был рядом. Он пришел на стадион со своей семьей, а детям накупил дудки. Эти его дети в те дудки громко свистели. Я ему начал специально громко кричать: "Давид, это твои дети?". Он мне кричит: "да". Я его спрашиваю: "Ты зачем им дудки купил?"Он мне в ответ кричит:"потому что они просили."Я ему крикнул:"так возьми своих детей в парламент, пусть Разумкову дудят". Я еще ему добавил: готовься декларацию подавать, - сказал Коломойский.

Как сообщалось, по информации СМИ, на футбольном матче в Киеве чиновники советовались с олигархами.

Впоследствии Арахамия возразил, что разговаривал с Коломойским об отставке Разумкова.