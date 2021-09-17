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17 вересня 2021, 14:51 434

Арахамія заперечив, що розмовляв з Коломойським про відставку Разумкова

17 вересня 2021, 14:51 434
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Фото УП
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Голова депутатської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія спростував інформацію про те, що обговорював із бізнесменом Ігорем Коломойським питання можливого голосування за відставку Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради

Про це сказав Арахамія журналістам у п'ятницю, передає RegioNews з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Я не знаю (про що йдеться – ред.). У пана Ткача запитаєте (журналіст Михайло Ткач оприлюднив у мережі фото розмови Арахамії та Коломойського на футбольному матчі "Динамо"-"Бенфіка", які нібито обговорювали можливість відставки Разумкова – ред.): якщо він хоче підставляти пана Разумкова, то нехай пан Ткач приходить і дає свою позицію. Я не мав ніякої такої розмови, - сказав Арахамія.

Як повідомлялося, за інформацією ЗМІ, на футбольному матчі в Києві високопосадовці радилися з олігархами.

олігархи Давид Арахамія футбол Нарада Дмитро Разумков Ігор Коломойський спростування

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