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16 сентября 2021, 17:32 74

У "Слуг" определились с кандидатом в нардепы от 184-го округа на Херсонщине, но имя не назвали

16 сентября 2021, 17:32 74
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Фото из открытых источников
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В партии "Слуга народа" определились с кандидатом на промежуточные выборы в Верховную Раду в округе № 184 в Херсонской области

Об этом народный депутат Украины Юлия Гришина написала в своем Telegram-канале, передает RegioNews.

Как пишет Юлия Гришина, кандидата от "Слуги народа" для участия в выборах по 184 округу назовут на заседании политсовета партии, которое состоится 20 сентября.

Как сообщалось, 1 сентября в двух областях Украины стартовал избирательный процесс, в том числе процесс промежуточных выборов народных депутатов Украины в одномандатном избирательном округе № 184 (Херсонская область).

15 сентября ОПОРА зафиксировала первые нарушения на выборах на Херсонщине.

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выборы Слуга народа партия Кандидат Херсонская область округ №184

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