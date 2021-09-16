У "Слуг" определились с кандидатом в нардепы от 184-го округа на Херсонщине, но имя не назвали
В партии "Слуга народа" определились с кандидатом на промежуточные выборы в Верховную Раду в округе № 184 в Херсонской области
Об этом народный депутат Украины Юлия Гришина написала в своем Telegram-канале, передает RegioNews.
Как пишет Юлия Гришина, кандидата от "Слуги народа" для участия в выборах по 184 округу назовут на заседании политсовета партии, которое состоится 20 сентября.
Как сообщалось, 1 сентября в двух областях Украины стартовал избирательный процесс, в том числе процесс промежуточных выборов народных депутатов Украины в одномандатном избирательном округе № 184 (Херсонская область).
15 сентября ОПОРА зафиксировала первые нарушения на выборах на Херсонщине.
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