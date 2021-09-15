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15 вересня 2021, 12:09 104

На Херсонщині депутата міськради підозрюють у заволодінні держкоштами на понад мільйон гривень

15 вересня 2021, 12:09 104
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Фото: Нацполіція
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На Херсонщині колишньому голові селищної ради, а нині депутату однієї з міських рад, оголошено підозру у незаконному заволодінні більше мільйона бюджетних коштів, які були призначені на капітальний ремонт доріг

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Херсонської області.

Поліцейські встановили, що у 2018 році посадовець за попередньою змовою із двома приватними підприємцями розробив план заволодіння коштами бюджету селищної ради, в результаті чого незаконно були привласнені більше мільйона гривень бюджетних коштів.

На теперішній час ексслужбовцю, правоохоронці повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень.

Нині досудове розслідування триває. Слідством перевіряються інші факти протиправної діяльності колишнього посадовця.

Раніше повідомлялось, що на Херсонщині місцева влада дозволила ремонтувати дороги підсанкційній фірмі.

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