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13 вересня 2021, 13:44 11

У КВУ назвали фракції, які найактивніше голосували у Раді протягом останніх двох років

13 вересня 2021, 13:44 11
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Фото з відкритих джерел
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За два роки роботи Верховної Ради дев’ятого скликання більшість законів було ухвалено голосами фракцій "Слуга народу", "Голос" і депутатської групи "Довіра"

Про це інформує RegioNews з посиланням на повідомлення Комітету виборців України.

Так, за інформацією КВУ, попри те, що до складу фракції "Слуга народу" входить 243 депутати, в середньому підтримують прийняті закони 217 народних депутатів. При цьому, на початку роботи ВР IX скликання в середньому "за" голосували 228 народних депутатів монобільшості.

"Серед інших фракцій і груп найчастіше у перші два роки роботи ВР прийняті закони підтримували депутати групи "Довіра" та депутати фракції "Голос". В середньому "за" голосували 70% депутатів "Довіри" (14 осіб) та 62% депутатів "Голосу" (12 осіб)”, - йдеться у повідомленні.

В інших фракцій та груп показники підтримки ухвалених законів є нижчими. В середньому у перші два роки роботи "за"" голосували 54% депутатів "Європейської Солідарності", 53% позафракційних, 48% депутатів групи "Партія "За майбутнє" та 46% депутатів ВО "Батьківщина".

"Майже не підтримували прийняті закони депутати "Опозиційної платформи — За життя" - в середньому голосували "за" лише 21% депутатів фракції. Підтримка рішень Ради депутатами ОПЗЖ суттєво знизилася після того, як у лютому 2021 року РНБО було введено персональні санкції проти В. Медведчука", - зазначають у КВУ.

За даними Комітету виборців, за перші два роки роботи Верховної Ради IX скликання, починаючи з 29 серпня 2019 року, було ухвалено 552 закони.

Нагадаємо, раніше у КВУ назвали 12 найбільших нардепів-прогульників у Раді.

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