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14 сентября 2021, 17:19 6

Трех кандидатов на промежуточных выборах в Раду на Херсонщине зарегистрировала ЦИК

14 сентября 2021, 17:19 6
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Фото из открытых источников
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Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатов в народные депутаты от партий "Партия Игоря Колыхаева "Нам здесь жить", "Команда Семчишина" и ВО "Свобода" на промежуточных выборах в Верховную Раду в одномандатном избирательном округе № 184 (Херсонская область)

Соответствующее решение принято на заседании ЦИК во вторник, передает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

Как отметил член ЦИК Сергей Постивый, в комиссию поступили заявления вместе с другими необходимыми документами политических партий "Партия Игоря Колыхаева "Нам здесь жить", "Команда Семчишина" и ВО "Свобода" относительно регистрации выдвинутых ими лиц кандидатами в народные депутаты на промежуточных выборах в парламент в ОВО №184 на Херсонщине.

ЦИК рассмотрел указанные документы и принял решение зарегистрировать кандидатами в народные депутаты на промежуточных выборах в ОВО №184 от ВО "Свобода" Олега Баркаренко, "Партии Игоря Колыхаева "Нам здесь жить" - Геннадия Лагуту, "Команды Семчишина" - Сергея Матвийчука.

Как сообщалось, сегодня ЦИК зарегистрировал еще двух кандидатов в нардепы на промежуточных выборах в Черкасской области.

Напомним, в двух областях Украины стартовал избирательный процесс: в одномандатных избирательных округах № 184 (Херсонская область) и № 197 (Черкасская область).

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выборы Верховная Рада ЦИК Кандидат регистрация Херсонская область

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