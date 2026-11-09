Убив через 15 тисяч гривень і напав на майбутніх кумів: у Києві затримали 24-річного чоловіка

Фото: поліція Києва

У Солом’янському районі Києва 24-річного чоловіка підозрюють у вбивстві 72-річної жінки та замаху на вбивство подружжя. За даними слідства, пенсіонерку він убив через борг у 15 тисяч гривень, а згодом прийшов до знайомих і напав на них із ножем

Про це повідомила поліція Києва, передає RegioNews .

За інформацією поліції, раніше підозрюваний проживав у квартирі 72-річної киянки, яка певний час перебувала за кордоном. Він заборгував жінці гроші.

Під час зустрічі, щоб не повертати кошти, чоловік, за версією слідства, завдав їй численних ножових поранень по всьому тілу, душив і бив руками, ножицями та дерев’яною дошкою.

Після цього він прийшов до оселі знайомих, із якими мав хрестити дитину. Там чоловік спровокував конфлікт і напав на подружжя.

25-річному господарю він завдав численних ножових поранень у живіт, спину та обличчя. Його 25-річну дружину кілька разів ударив ножем у живіт. Обох потерпілих у тяжкому стані госпіталізували.

Можливість довічного ув’язнення передбачена за інкримінованими чоловікові статтями. Поліція кваліфікувала його дії як умисне вбивство з корисливих мотивів, а також закінчений замах на умисне вбивство двох або більше осіб, вчинений людиною, яка раніше скоїла умисне вбивство.

Увечері того самого дня поліція отримала повідомлення про зникнення зв’язку з літньою мешканкою району. У її квартирі правоохоронці виявили тіло 72-річної жінки з ножовими пораненнями.

Оперативники встановили, що до обох злочинів може бути причетний один чоловік — 24-річний мешканець району. Його затримали за місцем проживання. Під час обшуку вилучили ніж і ключі від квартири загиблої.

Чоловікові повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу. Суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою на час досудового розслідування. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, що жителя Малої Виски Кіровоградської області засудили до 12 років позбавлення волі за умисне вбивство чоловіка. Під час конфлікту обвинувачений побив потерпілого, який після цього не міг самостійно пересуватися, а потім затягнув його у ставок і залишив у воді.