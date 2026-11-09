У київському університеті закупили інвертори та акумулятори майже вдвічі дорожче за ринкову ціну

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У Києві правоохоронці повідомили про підозру начальниці одного з відділів державного університету. Під час закупівлі обладнання для резервного електроживлення вона не забезпечила належного моніторингу ринкових цін, унаслідок чого навчальний заклад переплатив понад 1,4 млн грн бюджетних коштів

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews .

Як повідомили у поліції, університет оголосив тендер на придбання обладнання, яке мало забезпечувати резервне електроживлення під час відключень світла. За організацію закупівлі, аналіз ринку та визначення очікуваної вартості відповідала начальниця одного з відділів закладу.

За версією слідства, посадовиця не провела належного моніторингу ринкових цін і без відповідного економічного обґрунтування визначила вартість обладнання у 3 млн грн.

На цю суму університет уклав договір із приватним підприємством. У межах закупівлі придбали три комплекти обладнання з гібридними інверторами та акумуляторними батареями.

Правоохоронці проаналізували ринкову вартість продукції та встановили, що на момент укладення договору середня ціна трьох комплектів становила близько 1,6 млн грн. Таким чином, за даними слідства, університет переплатив понад 1,4 млн грн бюджетних коштів.

Нагадаємо, у Харкові поліцейські повідомили про підозру десятьом людям у справі про привласнення понад 4,1 млн грн бюджетних коштів. Учасники схеми оформлювали на роботу до комунального підприємства фіктивних працівників, які фактично не виконували жодних обов’язків.