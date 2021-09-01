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01 вересня 2021, 20:38 4

В ТКГ обговорили низку критичних порушень режиму "тиші" проросійськими бойовиками

01 вересня 2021, 20:38 4
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Фото з відкритих джерел
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ТКГ провела позачергове засідання через загострення на Донбасі

Про це повідомляє пресслужба української делегації у ТКГ, передає RegioNews.

Під час позачергового засідання підгрупи з безпеки ТКГ сторони обговорили питання щодо продовження обстрілів з боку бойовиків Російської Федерації та роботи координаційного механізму для профілактики цих порушень.

Позиція Української делегації, яка полягає в тому, що Підгрупа з безпеки має бути частиною координаційного механізму і саме за її допомогою сторони мають верифікувати порушення режиму припинення вогню знайшла своє практичне підтвердження, - відзначає пресслужба.

Українська сторона, зі свого боку, вимагає, аби Російська Федерація повернулася до дотримання встановленого режиму припинення вогню.

Як повідомлялося, Арестович розповів, що Кравчук не братиме участь в переговорах ТКГ до кінця року.

Також Українська делегація в ТКГ зазначає, що країна-агресор свідомо блокує обмін полоненими.

РФ ТКГ обстріли засідання

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