В ТКГ обговорили низку критичних порушень режиму "тиші" проросійськими бойовиками

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ТКГ провела позачергове засідання через загострення на Донбасі

Про це повідомляє пресслужба української делегації у ТКГ, передає RegioNews.

Під час позачергового засідання підгрупи з безпеки ТКГ сторони обговорили питання щодо продовження обстрілів з боку бойовиків Російської Федерації та роботи координаційного механізму для профілактики цих порушень.

Позиція Української делегації, яка полягає в тому, що Підгрупа з безпеки має бути частиною координаційного механізму і саме за її допомогою сторони мають верифікувати порушення режиму припинення вогню знайшла своє практичне підтвердження, - відзначає пресслужба.

Українська сторона, зі свого боку, вимагає, аби Російська Федерація повернулася до дотримання встановленого режиму припинення вогню.

Як повідомлялося, Арестович розповів, що Кравчук не братиме участь в переговорах ТКГ до кінця року.