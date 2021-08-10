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10 серпня 2021, 14:36 2909

Названо можливу причину вбивства в'язнів в колонії ОРДЛО

10 серпня 2021, 14:36 2909
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Фото з відкритих джерел
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Причиною вбивства в’язнів в колонії в ОРДЛО могли стати кримінальні розбірки

Про це пише RegioNews з посиланням на Facebook представника України в тристоронній контактній групі Сергія Гармаша.

Він також зазначив, що наразі не підтверджена смерть третього постраждалого

"Щодо вбивства ув'язнених в Кіровській колонії Донецької області (на території ОРДЛО). По-перше, немає підтвердження смерті третього постраждалого, тому поки можна говорити лише про двох загиблих", - написав Гармаш.

За його інформацією, яка, як стверджує Гармаш, збігається з тією, що є у правоохоронців, мотивом конфлікту, що призвів до загибелі людей, є кримінальні розбірки.

"На ґрунті "бізнесу", якщо це так можна назвати", - зазначив представник ТКГ.

Він додав, що в цій колонії "активно процвітає телефонне та інтернет-шахрайство".

"Більш того, за інсайдерською інформацією, отриманою ще кілька років тому, такий вид бізнесу зеків розглядається в ОРДЛО мало не як природний, хоча і неофіційний, вид залучення грошей в "республіки". Це всіляко стимулюється, навіть організовується "начальниками". Принаймні в "ДНР", - підкреслив Гармаш.

Нагадаємо, що за даними Уповноваженого з прав людини Людмили Денісової бойовики вбили трьох громадян України, які знаходились у Кіровській виправній колонії №33, що розташована на тимчасово окупованій території Донецької області

ОРДЛО Донбас колонія бізнес ТКГ

 
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