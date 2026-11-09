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09 листопада 2026, 15:59

На Миколаївщині двох посадовців лісництва підозрюють у розтраті 48 тисяч гривень

09 листопада 2026, 15:59
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Фото ілюстративне
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Двом посадовцям Баштанського надлісництва філії "Південний лісовий офіс" ДП "Ліси України" повідомили про підозру у службовому підробленні та розтраті державних коштів

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура, передає RegioNews.

За версією слідства, у серпні 2025 року до надлісництва працевлаштували жителя Бериславського району Херсонщини на посаду тракториста-машиніста. Однак до роботи він так і не приступив.

Його безпосередня керівниця — 54-річна ліснича одного з лісництв — складала табелі обліку робочого часу, вносячи до них неправдиві відомості про нібито відпрацьовані чоловіком години. На підставі цих документів йому нараховували та виплачували зарплату з коштів державного підприємства.

За даними прокуратури, гроші надходили на банківську картку підозрюваної, після чого вона передавала їх іншим особам.

Інший фігурант — 43-річний начальник Баштанського надлісництва — знав, що працівник фактично не виконує своїх обов’язків, однак підписував документи, які ставали підставою для нарахування та виплати зарплати.

Унаслідок таких дій протягом серпня–жовтня 2025 року державному підприємству завдали збитків майже на 48 тисяч гривень.

Обом посадовцям повідомили про підозру за ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України — складання завідомо неправдивих офіційних документів — та ч. 4 ст. 191 КК України — розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем.

Нагадаємо, що на Одещині до суду скерували обвинувальний акт щодо колишнього голови сільської ради Березівського району, якого підозрюють у службовій недбалості.

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