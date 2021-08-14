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14 серпня 2021, 10:41 279

Шахтарі погрожують пікетом під будівлею Офісу президента через борги по зарплаті

14 серпня 2021, 10:41 279
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Фото: з відкритих джерел
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Гірники, яким вже 5 місяців не виплачують заробітну плату, оприлюднили заяву, в якій обіцяють перейти до перекриття доріг міжнародного значення та пікету будівлі Офісу президента

Як передає RegioNews, про це повідомив голова профспілки шахтарів Михайло Волинець у Facebook.

У разі, якщо до 18:00 15 серпня не будуть виплачені гроші шахтарям ДП "Львіввугілля" - трудові колективи ДП готові до більш радикальних дій. Зокрема, до перекриття трас та акцій протесту в столиці, біля Офісу президента", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, у заяві зазначається, що заборгованість за зарплати сягає 5 місяців - починаючи з березня.

Нагадаємо, раніше на Львівщині дружини шахтарів влаштували акцію протесту через борги по зарплаті.

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