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02 сентября 2021, 20:12 3

Экспертная группа в ТКГ составит список шахт, которым грозит затопление

02 сентября 2021, 20:12 3
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Фото из открытых источников
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Экспертная рабочая группа в рамках Трехсторонней контактной группы по вопросам Донбасса к следующему своему заседанию подготовит список шахт, которым грозит затопление

Об этом сообщила представительница Украинской делегации в социально-экономической подгруппе в ТКГ, советница главы Офиса президента Украины Виктория Страховая в Facebook, передает RegioNews.

Список составят, чтобы определить механизм финансирования технических проектов, призванных предотвратить экологические риски.

К следующему заседанию участники предложат список соответствующих объектов (шахт), которые будут предметом работы экспертной группы. Результаты работы экспертной группы будут использованы в работе подгруппы ТКГ по социальным и экологическим вопросам для определения механизмов финансирования технических проектов для предотвращения экологических рисков, связанных с затоплением шахт, - написала Страхова.

Она отметила, что "рано или поздно могут реализоваться риски затопления шахт, что приведет к загрязнению и питьевой воды, и почв".

Как сообщалось, вчера в ТКГ обсудили ряд критических нарушений режима "тишины" пророссийскими боевиками.

Также известно, что Леонид Кравчук не будет участвовать в переговорах ТКГ до конца года.

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