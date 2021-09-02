Экспертная группа в ТКГ составит список шахт, которым грозит затопление
Экспертная рабочая группа в рамках Трехсторонней контактной группы по вопросам Донбасса к следующему своему заседанию подготовит список шахт, которым грозит затопление
Об этом сообщила представительница Украинской делегации в социально-экономической подгруппе в ТКГ, советница главы Офиса президента Украины Виктория Страховая в Facebook, передает RegioNews.
Список составят, чтобы определить механизм финансирования технических проектов, призванных предотвратить экологические риски.
К следующему заседанию участники предложат список соответствующих объектов (шахт), которые будут предметом работы экспертной группы. Результаты работы экспертной группы будут использованы в работе подгруппы ТКГ по социальным и экологическим вопросам для определения механизмов финансирования технических проектов для предотвращения экологических рисков, связанных с затоплением шахт, - написала Страхова.
Она отметила, что "рано или поздно могут реализоваться риски затопления шахт, что приведет к загрязнению и питьевой воды, и почв".
Как сообщалось, вчера в ТКГ обсудили ряд критических нарушений режима "тишины" пророссийскими боевиками.