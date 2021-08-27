Зеленський офіційно затвердив Стратегію зовнішньої політики

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В Україні офіційно затвердили Стратегію зовнішньої політики - в її основі лежить стратегічний курс на набуття повноправного членства в ЄС та НАТО

Як передає RegioNews, про це йдеться в указі на сайті президента.

Також серед пріоритетів названо протидію Росії, забезпечення незалежності та державного суверенітету України, відновлення її територіальної цілісності.

Окрім цього, Україна планує забезпечити просування українського експорту та залучення іноземних інвестицій, захист прав та інтересів громадян України за кордоном, утвердження позитивного іміджу країни у світі.

Держава також націлена на ефективну міжнародну співпрацю у сферах боротьби з тероризмом, злочинністю, нелегальною міграцією та кіберзагрозами.

Раніше повідомлялось, що вперше за 30 років РНБО затвердила стратегію зовнішньополітичної діяльності України.