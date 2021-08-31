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31 августа 2021, 21:45 8

Соединенные Штаты пообещали выделить до 60 миллионов долларов военной помощи Украине

31 августа 2021, 21:45 8
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Фото из открытых источников
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Накануне встречи между президентами Джо Байденом и Владимиром Зеленским в Белом доме Соединенные Штаты пообещали выделить до 60 миллионов долларов военной помощи Украине

Об этом сообщает AP news, передает RegioNews со ссылкой на "Европейскую правду".

В сообщении Конгресса администрация Байдена заявила, что пакет помощи Украине необходим из-за "значительного увеличения российской военной активности вдоль ее границы", а также из-за минометных обстрелов, нарушения режима прекращения огня и других провокаций.

Рост активности России вдоль украинской границы показал недостаток способности украинских военных защищаться от российского вторжения. Значительные пробелы в способности Украины необходимо срочно устранить, чтобы усилить сдерживание в свете текущей угрозы со стороны России, - говорится в сообщении.

Помощь имеет целью продемонстрировать, что США привержены безопасности Украины. Новый пакет будет включать больше противотанковых ракет Javelin.

Как сообщалось, Зеленский и Байден встретятся 1 сентября - на день позже из-за завершения эвакуации из Афганистана.

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