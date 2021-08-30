Президент ввів у дію рішення РНБО щодо нейтралізації загроз в енергетичній сфері

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Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони стосовно нейтралізації загроз в енергетичній сфері України

Як передає RegioNews, про це йдеться в указі на сайті президента.

У рішенні РНБО відзначається, що Кабмін разом із Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), Донецькою облдержадміністрацією, та НАК "Нафтогаз" опрацювати питання щодо управління "Донецькоблгаз" для гарантованого забезпечення природним газом споживачів регіону.

Також мають перевірити обґрунтованість та прийнятність параметрів стимулюючого регулювання для операторів систем розподілу електричної енергії (обленерго).

Також, згідно з рішенням, Кабміну необхідно встановити власників всіх обленерго і перевірити, чи всі вони відділені від постачальників електроенергії.

Нагадаємо, 27 липня Зеленський здійснив кадрові зміни в РНБО.