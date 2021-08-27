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27 серпня 2021, 08:49 24

Зеленський заявив про очищення в правоохоронній системі

27 серпня 2021, 08:49 24
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Фото: з відкритих джерел
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Президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні триває процес очищення у правоохоронній системі й результати наблизились до "класних"

Як передає RegioNews, про це президент заявив під час ток-шоу "Право на владу".

Так, президент вважає, що Україна досягла кращого результату в очищенні правоохоронної системи, ніж деякі країни Європи.

Зараз у правоохоронній системі йде реальний момент очищення. Ми близькі до класного результату. Я вважаю, що у нас зараз результат краще, ніж в деяких інших європейських держав", - сказав президент.

Нагадаємо, попередній керівник ГУ НП в Одеській області Олег Бех пішов у відставку після двох років служби в Одесі.

Також начальник Головного управління Нацполіції в Харківській області Андрій Рубель подав у відставку - він був на цій посаді майже дев'ять місяців.

11 серпня начальник Головного Управління Національної поліції у м. Києві Андрій Крищенко повідомив про те, що йде зі своєї посади.

поліція Нацполіція правоохоронці президент Володимир Зеленський

 
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