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31 августа 2021, 18:31 46

Энергоблок Хмельницкой АЭС будут строить совместно с американцами

31 августа 2021, 18:31 46
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Фото из открытых источников
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Во время визита президента Украины в США стороны подписали меморандум о строительстве энергоблока Хмельницкой АЭС. После пилотного проекта возможно строительство еще четырех энергоблоков

Об этом сообщил Владимир Зеленский в Twitter, передает RegioNews.

Приветствую подписание меморандума между ГП НАЭК "Энергоатом" и Westinghouse Electric о совместном строительстве энергоблока Хмельницкой АЭС как пилотного проекта, а в дальнейшем - еще 4 блоков по их технологии. Общая стоимость проекта - до 30 млрд долларов, - отметил Зеленский.

Как сообщалось, спикер президента Никифоров пояснил, что Зеленский и Байден встретятся на день позже из-за завершения эвакуации из Афганистана. Перенос встречи президентов Украины Владимира Зеленского и США Джозефа Байдена состоялся по просьбе американской стороны.

США Владимир Зеленский Хмельницкая область АЭС меморандум

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