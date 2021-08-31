Энергоблок Хмельницкой АЭС будут строить совместно с американцами

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Во время визита президента Украины в США стороны подписали меморандум о строительстве энергоблока Хмельницкой АЭС. После пилотного проекта возможно строительство еще четырех энергоблоков

Об этом сообщил Владимир Зеленский в Twitter, передает RegioNews.

Приветствую подписание меморандума между ГП НАЭК "Энергоатом" и Westinghouse Electric о совместном строительстве энергоблока Хмельницкой АЭС как пилотного проекта, а в дальнейшем - еще 4 блоков по их технологии. Общая стоимость проекта - до 30 млрд долларов, - отметил Зеленский.

Вітаю підписання меморандуму між ДП НАЕК #Енергоатом та Westinghouse electric @W__Home про спільне будівництво енергоблоку #ХмельницькоїАЕС як пілотного проекту, а надалі – ще 4 блоків за їхньою технологією. Загальна вартість проекту – до $30 млрд. pic.twitter.com/xU4MwuHKsb — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 31, 2021

Как сообщалось, спикер президента Никифоров пояснил, что Зеленский и Байден встретятся на день позже из-за завершения эвакуации из Афганистана. Перенос встречи президентов Украины Владимира Зеленского и США Джозефа Байдена состоялся по просьбе американской стороны.