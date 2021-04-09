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ЦВК назвала дату проміжних виборів нардепів на Черкащині й Херсонщині
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09 квітня 2021, 17:36 21

ЦВК назвала дату проміжних виборів нардепів на Черкащині й Херсонщині

09 квітня 2021, 17:36 21
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Вибори відбудуться, оскільки там двоє мажоритарників достроково припинили повноваження
Фото з відкритих джерел
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Центральна виборча комісія призначила проміжні вибори народних депутатів на 184 та 197 округах на 31 жовтня. 

Про це пише RegioNews із посиланням на ЦВК у Facebook

Відомо, що 184 округ розташовується у Херсонській області, 197 – у Черкаській.

Раніше мажоритарники з цих округів достроково припинили повноваження: Олександр Скічко від "Слуги народу" очолив Черкаську ОДА, а самовисуванець Ігор Колихаєв – міську раду Херсона.

Виборчий процес на цих округах почнеться за 60 днів до дня виборів, тобто 1 вересня 2021 року. Це означає, що почати агітацію також можна лише з 1 вересня.

Безкінечно можна дивитися на три речі: як горить вогонь, як тече вода і як ЦВК призначає вибори. Знову Так. Проміжні...

Posted by Центральна виборча комісія - Central Election Commission of Ukraine on Friday, April 9, 2021

Нагадаємо, 30 березня Рада припинила повноваження нардепів Скічка і Колихаєва.

вибори Україна мер Херсон ЦВК

 
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