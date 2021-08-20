ЦВК заявила про неможливість проведення місцевих виборів вї Донецькій та Луганській областях
Центральна виборча комісія заявила про неможливість проведення місцевих виборів на окремих територіях Донецької та Луганської областей
Про це пише RegioNews з посиланням на офіційній сайт Центрвиборчкому.
У комісії нагадали, що звернулися до відповідних військово-цивільних адміністрацій з проханням надати висновок стосовно можливості проведення виборів
"У зв’язку з триваючою збройною агресією Російської Федерації проти України, Донецька та Луганська ОДА-ВЦА встановили неможливість забезпечити належну безпеку громадян та уникнути терористичної загрози під час організації та проведення перших місцевих виборів 31 жовтня 2021 року на окремих територіях Донецької та Луганської областей", — повідомили у пресцентрі ЦВК.
Як зазначили у відомстві, до таких громад належать 10 сільських, селищних, міських територіальних громад Бахмутського, Волноваського, Маріупольського і Покровського районів Донецької області та 8 – Сєвєродонецького і Щастинського районів Луганської області.
Нагадаємо, що 18 серпня Центральна виборча комісія звернулася до Донецької та Луганської ОДА-ВЦА з метою отримання оцінки можливості проведення місцевих виборів в окремих територіальних громадах цих регіонів 31 жовтня 2021 року
У комісії зазначають, що йдеться про безпеку виборців, інших суб’єктів та учасників виборчого процесу, належну підготовку та проведення виборів.