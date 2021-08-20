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20 серпня 2021, 20:52 6

ЦВК заявила про неможливість проведення місцевих виборів вї Донецькій та Луганській областях

20 серпня 2021, 20:52 6
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Фото з відкритих джерел
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Центральна виборча комісія заявила про неможливість проведення місцевих виборів на окремих територіях Донецької та Луганської областей

Про це пише RegioNews з посиланням на офіційній сайт Центрвиборчкому.

У комісії нагадали, що звернулися до відповідних військово-цивільних адміністрацій з проханням надати висновок стосовно можливості проведення виборів

"У зв’язку з триваючою збройною агресією Російської Федерації проти України, Донецька та Луганська ОДА-ВЦА встановили неможливість забезпечити належну безпеку громадян та уникнути терористичної загрози під час організації та проведення перших місцевих виборів 31 жовтня 2021 року на окремих територіях Донецької та Луганської областей", — повідомили у пресцентрі ЦВК.

Як зазначили у відомстві, до таких громад належать 10 сільських, селищних, міських територіальних громад Бахмутського, Волноваського, Маріупольського і Покровського районів Донецької області та 8 – Сєвєродонецького і Щастинського районів Луганської області.

Нагадаємо, що 18 серпня Центральна виборча комісія звернулася до Донецької та Луганської ОДА-ВЦА з метою отримання оцінки можливості проведення місцевих виборів в окремих територіальних громадах цих регіонів 31 жовтня 2021 року

У комісії зазначають, що йдеться про безпеку виборців, інших суб’єктів та учасників виборчого процесу, належну підготовку та проведення виборів.

вибори Донецька область ЦВК Місцеві вибори ВЦА

 
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