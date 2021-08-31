ЦИК обнародовал постановления о проведении промежуточных выборов нардепов на Херсонщине и Черкасщине

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Центральная избирательная комиссия Украины обнародовала официальные постановления о проведении промежуточных выборов народных депутатов в одномандатных избирательных округах №184 (Херсонская область) и №197 (Черкасская область)

Соответствующие документы №152 и №153 от 9 апреля 2021 года обнародованы в газете "Голос Украины", передает RegioNews со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

В них указано, что выборы, которые назначены на воскресенье, 31 октября 2021 года, проводятся в связи с получением постановлений Верховной Рады о досрочном прекращении полномочий народных депутатов Игоря Колыхаева и Александра Скичко. Колыхаев сложил полномочия нардепа в связи с избранием городским головой г. Херсона, а Александр Скичко – в связи с назначением председателем Черкасской областной государственной администрации.

В постановлениях уточняется, что избирательный процесс в округах начинается с 1 сентября 2021 года.

Как сообщалось, 9 апреля ЦИК назвала дату промежуточных выборов нардепов на Черкасщине и Херсонщине. Выборы состоятся, поскольку там двое мажоритарщиков досрочно прекратили полномочия.