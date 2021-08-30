Стало відомо, що судді КСУ розглядатимуть восени

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Конституційний Суд з вівторка, 31 серпня, повернеться до роботи і розгляне низку справ, серед яких пенсії для чиновників, призначення Сергія Шкарлета міністром освіти та науки тощо

Про це повідомляє народна депутатка, постійна представниця Верховної Ради України в Конституційному Суді Ольга Совгиря у своєму Telegram-каналі, передає RegioNews.

Упродовж тижня 31 серпня – 5 вересня КСУ розгляне 8 справ, деякі з яких будуть закритими.

Що розгляне Конституційний Суд

Подання уповноваженого Верховної Ради з прав людини щодо оскарження положень декількох законів про пенсії для держслужбовців.

Закон про люстрацію.

Велика палата КСУ продовжить розглядати відкриття кримінальної справи за фактом призначення Сергія Шкарлета міністром (раніше колегія у складі трьох суддів відмовилася відкривати провадження).

Подання щодо конституційності статті про неприпустимість зловживання свободою діяльності телерадіоорганізацій закону "Про телебачення і радіомовлення", а також статей закону "Про кінематографію":

права та умови розповсюдження і демонстрування фільму,

розповсюдження і демонстрування фільмів, що містять популяризацію органів держави-агресора, радянських органів державної безпеки;

відповідальність за порушення законодавства про кінематографію.

Крім цього, 02 вересня Конституційний Суд розпочне розгляд справи за конституційним поданням народних депутатів щодо конституційності окремих положень Закону України "Про повну загальну середню освіту". Це конституційне подання надійшло до Суду в березні 2020 року і до цього часу Конституційний Суд не провів жодного засідання у справі. Не зважаючи на письмову форму слухання, до участі у розгляді справи запрошені представники Верховної Ради та Президента України, - додала Совгиря.

Як повідомлялося, суддю Конституційного суду від Зеленського оберуть на конкурсі. Президент України підписав указ про проведення конкурсу на посаду судді Конституційного суду за своєю квотою.