Єрмак очолив президію Конгресу місцевих влад Зеленського

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Головою президії Конгресу місцевих та регіональних влад при Президенті України обрано очільника Офісу Президента Андрія Єрмака

Як передає RegioNews, відповідне рішення було ухвалено на сьогоднішньому спільному засіданні конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України та Національної ради реформ

"Організаційним комітетом з проведення установчих засідань Конгресу пропонується обрати головою президії Конгресу місцевих та регіональних влад при Президенті України Андрія Борисовича Єрмака – керівника Офісу Президента України", - вніс пропозицію заступник керівника ОП Кирило Тимошенко.

Ця пропозиція була підтримана усіма учасниками засідання.

Нагадаємо, що 4 березня Президент України Володимир Зеленський затвердив створення Конгресу місцевої та регіональної влади. Цей орган буде брати участь у виробленні державної регіональної політики