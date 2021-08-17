Суддю Конституційного суду від Зеленського оберуть на конкурсі
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про проведення конкурсу на посаду судді Конституційного суду за своєю квотою
Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Глави держави
Указом затверджене Положення про проведення відкритого конкурсу з відбору кандидатур на посаду судді КСУ щодо осіб, яких призначає Президент, а також персональний склад конкурсної комісії.
До складу конкурсної комісії увійшли:
- Мірослав Вижиковський, доктор юридичних наук, професор Варшавського університету, суддя Конституційного трибуналу Республіки Польща (2001-2010), член Panel 255 – дорадчого органу Європейського Союзу з питань відбору суддів до вищих судових інституцій ЄС;
- Дмитро Кухнюк, кандидат юридичних наук, доцент кафедри нотаріального, виконавчого процесу та адвокатури, прокуратури, судоустрою Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
- Дмитро Лук’янов, доктор юридичних наук, доцент, член-кореспондент Національної академії правових наук України, завідувач кафедри міжнародного приватного права та порівняльного правознавства Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;
- Олександр Скрипнюк, доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України, заступник директора Інституту держави і права імені Корецького;
- Спиридон Флагоітіс, професор, директор Європейської організації публічного права;
- Богдан Футей, доктор права, професор, суддя Федерального суду претензій Сполучених Штатів Америки;
- Артем Янчук, доктор юридичних наук, професор кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства факультету міжнародних відносин Національного авіаційного університету.
Нагадаємо, що Офіс президента оскаржив у великій палаті Верховного суду рішення про незаконність звільнення очільника КСУ Олександра Тупицького