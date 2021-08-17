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17 серпня 2021, 14:46 7

Суддю Конституційного суду від Зеленського оберуть на конкурсі

17 серпня 2021, 14:46 7
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Фото з відкритих джерел
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Президент України Володимир Зеленський підписав указ про проведення конкурсу на посаду судді Конституційного суду за своєю квотою

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Глави держави

Указом затверджене Положення про проведення відкритого конкурсу з відбору кандидатур на посаду судді КСУ щодо осіб, яких призначає Президент, а також персональний склад конкурсної комісії.

До складу конкурсної комісії увійшли:

- Мірослав Вижиковський, доктор юридичних наук, професор Варшавського університету, суддя Конституційного трибуналу Республіки Польща (2001-2010), член Panel 255 – дорадчого органу Європейського Союзу з питань відбору суддів до вищих судових інституцій ЄС;

- Дмитро Кухнюк, кандидат юридичних наук, доцент кафедри нотаріального, виконавчого процесу та адвокатури, прокуратури, судоустрою Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

- Дмитро Лук’янов, доктор юридичних наук, доцент, член-кореспондент Національної академії правових наук України, завідувач кафедри міжнародного приватного права та порівняльного правознавства Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;

- Олександр Скрипнюк, доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України, заступник директора Інституту держави і права імені Корецького;

- Спиридон Флагоітіс, професор, директор Європейської організації публічного права;

- Богдан Футей, доктор права, професор, суддя Федерального суду претензій Сполучених Штатів Америки;

- Артем Янчук, доктор юридичних наук, професор кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства факультету міжнародних відносин Національного авіаційного університету.

Нагадаємо, що Офіс президента оскаржив у великій палаті Верховного суду рішення про незаконність звільнення очільника КСУ Олександра Тупицького

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