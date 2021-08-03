ЄСПЛ відкрив провадження за позовом Медведчука проти України

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Європейський суд з прав людини відкрив провадження за позовом нардепа Віктора Медведчука проти України

Про це пише RegioNews з посиланням на Facebook нардепа Рената Кузьміна

Суд відкрив провадження за зверненням Медведчука щодо утримання його під домашнім арештом та інших фактів, які на думку парламентарія порушують його основоположні прав і свобод.

В опублікованому Кузьміним повідомленні ЄСПЛ повідомляється, що суд розгляне клопотання про пріоритетний розгляд справи за першої нагоди. Також наголошується, що на початковому етапі справа буде розглядатися в письмовій формі.

Нагадаємо, що Медведчуку і його соратнику Тарасу Козаку 11 травня було дистанційно повідомлено про підозру у державній зраді і замаху на розграбування національних ресурсів на окупованій території Криму.

20 травня Печерський райсуд Києва дав дозвіл на Службу безпеки України затримати Козака. Сам він, за даними, озвученими СБУ на прес-конференції 11 травня, виїхав до Росії. За словами ж Медведчука, його колега по фракції поїхав на лікування до Білорусі. 13 липня той же суд заарештував майно Козака. До цього часу Козак в Україну не повернувся.

У свою чергу залишився в Україні Медведчука спочатку відправили під домашній арешт, а згодом двомісячний термін цього запобіжного заходу було продовжено до 7 вересня.