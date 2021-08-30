Стало известно, что судьи КСУ будут рассматривать осенью
Конституционный Суд со вторника, 31 августа, вернется к работе и рассмотрит ряд дел, среди которых пенсии для чиновников, назначение Сергея Шкарлета министром образования и науки и др
Об этом сообщает народный депутат, постоянный представитель Верховной Рады в Конституционном Суде Ольга Совгиря в своем Telegram-канале, передает RegioNews.
В течение недели 31 августа – 5 сентября КСУ рассмотрит 8 дел, некоторые из которых будут закрытыми.
Что рассмотрит Конституционный Суд
Представление уполномоченного Верховной Рады по правам человека относительно обжалования положений нескольких законов о пенсиях для госслужащих.
Закон о люстрации.
Большая палата КСУ продолжит рассматривать открытие уголовного дела по факту назначения Сергея Шкарлета министром (ранее коллегия в составе трех судей отказалась открывать производство).
Представление о конституционности статьи о недопустимости злоупотребления свободой деятельности телерадиоорганизаций закона "О телевидении и радиовещании", а также статей закона "О кинематографии":
права и условия распространения и демонстрации фильма,
распространения и демонстрации фильмов, содержащих популяризацию органов государства-агрессора, советских органов государственной безопасности;
ответственность за нарушение законодательства о кинематографии.
Кроме этого, 02 сентября Конституционный Суд начнет рассмотрение дела по конституционному представлению народных депутатов относительно конституционности отдельных положений Закона Украины "О полном общем среднем образовании". Это конституционное представление поступило в суд в марте 2020 года и до сих пор Конституционный Суд не провел ни одного заседания по делу. Несмотря на письменную форму слушания, к участию в рассмотрении дела приглашены представители Верховной Рады и Президента Украины, - добавила Совгиря.
Как сообщалось, судью Конституционного суда от Зеленского изберут на конкурсе. Президент Украины подписал указ о проведении конкурса на должность судьи Конституционного суда по своей квоте.
Раньше КСУ признал неконституционным штраф за нарушение прохождения "зеленого коридора" на границе.