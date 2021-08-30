Стало известно, что судьи КСУ будут рассматривать осенью

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Конституционный Суд со вторника, 31 августа, вернется к работе и рассмотрит ряд дел, среди которых пенсии для чиновников, назначение Сергея Шкарлета министром образования и науки и др

Об этом сообщает народный депутат, постоянный представитель Верховной Рады в Конституционном Суде Ольга Совгиря в своем Telegram-канале, передает RegioNews.

В течение недели 31 августа – 5 сентября КСУ рассмотрит 8 дел, некоторые из которых будут закрытыми.

Что рассмотрит Конституционный Суд

Представление уполномоченного Верховной Рады по правам человека относительно обжалования положений нескольких законов о пенсиях для госслужащих.

Закон о люстрации.

Большая палата КСУ продолжит рассматривать открытие уголовного дела по факту назначения Сергея Шкарлета министром (ранее коллегия в составе трех судей отказалась открывать производство).

Представление о конституционности статьи о недопустимости злоупотребления свободой деятельности телерадиоорганизаций закона "О телевидении и радиовещании", а также статей закона "О кинематографии":

права и условия распространения и демонстрации фильма,

распространения и демонстрации фильмов, содержащих популяризацию органов государства-агрессора, советских органов государственной безопасности;

ответственность за нарушение законодательства о кинематографии.

Кроме этого, 02 сентября Конституционный Суд начнет рассмотрение дела по конституционному представлению народных депутатов относительно конституционности отдельных положений Закона Украины "О полном общем среднем образовании". Это конституционное представление поступило в суд в марте 2020 года и до сих пор Конституционный Суд не провел ни одного заседания по делу. Несмотря на письменную форму слушания, к участию в рассмотрении дела приглашены представители Верховной Рады и Президента Украины, - добавила Совгиря.

Как сообщалось, судью Конституционного суда от Зеленского изберут на конкурсе. Президент Украины подписал указ о проведении конкурса на должность судьи Конституционного суда по своей квоте.