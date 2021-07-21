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21 липня 2021, 16:00 718

КСУ визнав неконституційним штраф за порушення проходження "зеленого коридору" на кордоні

21 липня 2021, 16:00 718
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Фото з відкритих джерел
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Конституційний суд визнав неконституційним штраф за порушення процедури проходження "зеленого коридору" на кордоні.

Про це пише Regionews з посиланням на прес-службу КСУ

"За конституційною скаргою Одінцової Олени Анатоліївни щодо конституційності абзацу другого статті 471 Митного кодексу України Конституційний Суд України ухвалив рішення про неконституційність оспореного припису Кодексу”, — йдеться в повідомленні.суду

Вказана норма передбачає штраф у розмірі ста неоподаткованих мінімумів доходів громадян або конфіскацію товарів у разі порушення встановленого порядку проходження митного контролю в зонах спрощеного митного контролю.

КСУ кордон штраф товари скарга

 
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