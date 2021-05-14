ЦВК зареєструвала групи з організації п'яти всеукраїнських референдумів

Також ЦВК відмовила в реєстрації решти 10 ініціативних груп всеукраїнського референдуму

Також ЦВК відмовила в реєстрації решти 10 ініціативних груп всеукраїнського референдуму

Фото з відкритих джерел

Центральна виборча комісія зареєструвала п’ять ініціативних груп всеукраїнського референдуму за народною ініціативою з питань газу, продажі землі, продажу стратегічних підприємств, грального бізнесу та легалізації марихуани.

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба ЦВК.

Комісія зареєструвала 5 ініціативних груп всеукраїнського референдуму за народною ініціативою, які були утворені на відповідних зборах громадян в смт. Петриківка Дніпровського району, смт. Васильківка Синельниківського району, смт. Кринички Кам’янського району, місті Нікополь Нікопольського району та селі Шестірня Криворізького району, - ідеться в повідомленні.

Відповідне рішення комісія ухвалила на основі прийнятих й опрацьованих документів зборів громадян України щодо проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою, які відбулися 29 квітня 2021 року у 15 населених пунктах Дніпропетровської області.

ЦВК також взяла до уваги інформацію своїх представників, які направлялися на збори з метою посвідчення факту їх проведення, проаналізувала відомості щодо утворення ініціативних груп на предмет відповідності вимогам закону та ухвалила відповідні рішення щодо реєстрації цих ініціативних груп.

Зазначається, що зареєстровані ініціативні групи планують організувати збір підписів виборців для винесення на всеукраїнський референдум таких питань:

"Чи підтримуєте Ви пропозицію, щоб газ, який видобувається на території України, постачався громадянам України з метою використання у побутових потребах та державним і комунальним підприємствам, установам і організаціям за ціною, яка включає ціну його видобутку та надбавку до ціни видобутку не більше ніж 30 відсотків?”

"Чи підтримуєте Ви можливість продажу земель (земельних ділянок) сільськогосподарського призначення в Україні?”

"Чи підтримуєте Ви продаж об’єктів стратегічної власності України?”

"Чи підтримуєте Ви легалізацію грального бізнесу в Україні?”

"Чи підтримуєте Ви легалізацію наркотику марихуана в Україні?”

Також ЦВК встановила строк збору підписів виборців під цими ініціативами: 90 днів – з 15 травня до 12 серпня 2021 року включно.

Разом з тим ЦВК відмовила в реєстрації решти 10 ініціативних груп всеукраїнського референдуму за народною ініціативою, оскільки запропоновані ними питання за змістом та по суті збігаються з питаннями вже зареєстрованих ініціативних груп та з підстав порушення законних процедур при проведенні зборів громадян.

Як повідомлялося, 8 квітня було підписано закон про референдум, стало відомо, що заборонено виносити на голосування. Всеукраїнський референдум може призначатися: президентом, Радою або президентом за народною ініціативою.