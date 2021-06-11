08:54  11 червня
В Україні понад 1600 нових COVID-хворих: найбільше в столиці
08:32  11 червня
Реформа СБУ та пенсії: Арахамія розповів про плани "слуг" до кінця року
18:01  11 червня
Окупанти на Донбасі знову вбили захисника України
UA | RU
UA | RU
11 червня 2021, 21:22 5

ЦВК не зареєструвала ініціативну групу з референдуму про заборону продажу земель

11 червня 2021, 21:22 5
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Центральна виборча комісія не зареєструвала ініціативну групу "Батьківщини", яка планувала організувати референдум про заборону продажу сільськогосподарських земель

Відповідне рішення ЦВК ухвалила під час засідання 11 червня, передає RegioNews.

Ініціативна група, створена членами партії "Батьківщина", пропонувала провести референдум з питанням "Чи підтримуєте Ви заборону продажу земель сільськогосподарського призначення будь-кому, крім держави Україна?". У партії заявляли, що до групи увійшли 11 тисяч представників фермерських і аграрних асоціацій.

За законом про проведення референдуму, ініціативна група має зібрати щонайменше 3 мільйони підписів на підтримку своєї ініціативи його провести. Таку групу має зареєструвати ЦВК.

Пославшись на формальні і суто надумані причини, 10 членів Центральної виборчої комісії, які представляють правлячу владу, фактично перекреслили право людей на проведення референдуму. А отже, всі розмови про народовладдя – це черговий великий обман, - заявила голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко під час брифінгу за результатами засідання Центральної виборчої комісіїЦВК.

Вона додала, що це рішення ЦВК найближчими днями буде оскаржене в суді.

Як повідомлялося, 1 червня "Батьківщина" передала до ЦВК усі необхідні для старту референдуму документи. Партія "Батьківщина" передала до Центральної виборчої комісії повний пакет документів, необхідних для реєстрації ініціативної групи, яка збиратиме 3 млн підписів за референдум щодо ринку землі.

референдум продаж землі Батьківщина ЦВК Юлія Тимошенко

ЦВК зареєструвала Вірастюка народним депутатом
09 червня 2021, 17:37
Зеленський має намір винести питання про статус олігархів на всеукраїнський референдум
04 червня 2021, 21:22
Руслан Стефанчук розповів про заходи безпеки в законопроєкті про місцеві референдуми
31 травня 2021, 19:01
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
"Велика концесія": як Кирило Тимошенко планує "доїти" порти
Забудовники, пільговики і роми. Як і з ким бореться мер Рівного Третяк
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Андрій Смолій
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua