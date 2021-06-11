ЦВК не зареєструвала ініціативну групу з референдуму про заборону продажу земель

Фото з відкритих джерел

Центральна виборча комісія не зареєструвала ініціативну групу "Батьківщини", яка планувала організувати референдум про заборону продажу сільськогосподарських земель

Відповідне рішення ЦВК ухвалила під час засідання 11 червня, передає RegioNews.

Ініціативна група, створена членами партії "Батьківщина", пропонувала провести референдум з питанням "Чи підтримуєте Ви заборону продажу земель сільськогосподарського призначення будь-кому, крім держави Україна?". У партії заявляли, що до групи увійшли 11 тисяч представників фермерських і аграрних асоціацій.

За законом про проведення референдуму, ініціативна група має зібрати щонайменше 3 мільйони підписів на підтримку своєї ініціативи його провести. Таку групу має зареєструвати ЦВК.

Пославшись на формальні і суто надумані причини, 10 членів Центральної виборчої комісії, які представляють правлячу владу, фактично перекреслили право людей на проведення референдуму. А отже, всі розмови про народовладдя – це черговий великий обман, - заявила голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко під час брифінгу за результатами засідання Центральної виборчої комісіїЦВК.

Вона додала, що це рішення ЦВК найближчими днями буде оскаржене в суді.

Як повідомлялося, 1 червня "Батьківщина" передала до ЦВК усі необхідні для старту референдуму документи. Партія "Батьківщина" передала до Центральної виборчої комісії повний пакет документів, необхідних для реєстрації ініціативної групи, яка збиратиме 3 млн підписів за референдум щодо ринку землі.