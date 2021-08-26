Центризбирком зарегистрировал пять инициативных групп для всеукраинского референдума

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Центральная избирательная комиссия зарегистрировала пять инициативных групп всеукраинского референдума по народной инициативе по вопросам продажи земли, большой приватизации, о продаже газа украинской добычи, легализации игорного бизнеса и марихуаны

Об этом сообщается на сайте комиссии, передает RegioNews.

Комиссия зарегистрировала 5 инициативных групп всеукраинского референдума по народной инициативе, которые были образованы на соответствующих собраниях граждан в пгт Камышеваха и пгт Кушугум Запорожского района, в пгт Михайловка Васильевского района, а также в селе Преображенка и в городе Токмак Пологовского района (Запорожской области - ред.), - рассказали в ЦИК.

Отмечается, что зарегистрированные инициативные группы планируют организовать сбор подписей для вынесения на всеукраинский референдум по таким вопросам:

- "Поддерживаете ли Вы возможность продажи земель (земельных участков) сельскохозяйственного назначения в Украине?";

- "Поддерживаете ли вы приватизацию путем продажи объектов большой приватизации в Украине?";

- "Поддерживаете ли Вы предложение, чтобы газ, который добывается на территории Украины, поставлялся гражданам Украины с целью использования в бытовых нуждах и государственным и коммунальным предприятиям, учреждениям и организациям по цене, которая включает цену его добычи и надбавку к цене добычи не более чем 30 процентов?";

- "Поддерживаете ли вы легализацию игорного бизнеса в Украине?";

- "Поддерживаете ли вы легализацию наркотика марихуана в Украине?".

В ЦИК пояснили, что решение принято на основе обработки документов собраний граждан по проведению всеукраинского референдума по народной инициативе, которые состоялись 13 августа в 5 населенных пунктах Запорожской области.

Также ЦИК принял во внимание информацию представителей комиссии, которые направлялись на эти собрания.

Комиссия установила срок сбора подписей избирателей под этими инициативами: 90 дней – с 27 августа до 24 ноября 2021 года включительно.

Как сообщалось, 14 мая ЦИК зарегистрировала группы по организации пяти всеукраинских референдумов.

Впоследствии, 13 августа ЦИК сообщила, что инициаторы референдума о продаже земли не смогли собрать подписи для его проведения и прекратила деятельность пяти инициативных групп всеукраинского референдума по народной инициативе.

Также 11 июня ЦИК не зарегистрировала инициативную группу по референдуму о запрете продажи земель от партии "Батькивщина".