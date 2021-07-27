ЦВК зареєструвала нового нардепа замість Монастирського

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Центральна виборча комісія зареєструвала Антона Швачка народним депутатом. Він пройшов до парламенту, оскільки Денис Монастирський зі "Слуги народу" був призначений міністром внутрішніх справ

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на засідання ЦВК.

Повідомляється, що на сьогоднішньому засіданні ЦВК ухвалила рішення зареєструвати Антона Швачка народним депутатом, обраним на виборах 21 липня 2019 року за списком "Слуги народу".

Як повідомлялося, 23 липня ЦВК визнала обраним надепа, який замінить у Раді Монастирського.

Раніше, 16 липня стало відомо, що новим нардепом від партії "Слуга народу" став безробітний IT-шник з Сум. Новим народним депутатом замість призначеного 16 липня міністром внутрішніх справ Дениса Монастирського стане Антон Швачко.