Місце перебування Чауса невідоме, до нього не пускають адвокатів

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Захисників колишнього судді Миколи Чауса, якого 30 липня виявили у Вінницькій області, досі пускають до свого клієнта, правоохоронці так і не повідомили, у якому саме відомстві він перебуває

Про це повідомляє "Українська правда” із посиланням на адвоката Олександра Вишневого, передає RegioNews.

Захисників до Чауса активно не допускають. Роблять усе аби виключити будь-які контакти з ним. СБУ не підтвердило, що Чаус у них. НАБУ влаштували ефектне кіно, але також не підтвердили, що затримали Чауса як і те, що вони його взагалі бачили", - розповів він.

Адвокат додав, що якщо СБУ чи НАБУ хочуть проводити з ним процесуальні дії, ці органи зобов’язані повідомити залучених за договором захисників.

Вишневий також зробив припущення, що на Чауса будуть чинити вплив, щоб він відмовився від адвокатів, яких залучила його дружина.

Це може бути пов’язано з специфікою цієї справи", - сказав захисник екссудді.

Нагадаємо, 8 травня СБУ відкрила справу за фактом зникнення скандального екссудді Чауса. 3 квітня група невідомих осіб викрала його в центрі столиці Молдови.

17 травня скандальний екссуддя Чаус вперше після зникнення записав відеозвернення. Він стверджував, що його викрадали, але не зараз, а в 2016 році.

30 липня 2021 року зниклий суддя Чаус знайшовся на Вінниччині, співробітники СБУ забрали його у поліцейських і вивезли до Києва попри вимоги НАБУ передати їм Чауса для допиту.