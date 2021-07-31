10:32  31 липня
Коронавірус в Україні: за добу виявили 916 нових випадків хвороби
10:59  31 липня
На Донеччині стався вибух на шахті, один працівник загинув
10:04  31 липня
Доба на Донбасі: бойовики чотири рази обстріляли українські позиції
UA | RU
UA | RU
31 липня 2021, 12:33 509

Місце перебування Чауса невідоме, до нього не пускають адвокатів

31 липня 2021, 12:33 509
Читайте также на русском языке
Фото: із відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Захисників колишнього судді Миколи Чауса, якого 30 липня виявили у Вінницькій області, досі пускають до свого клієнта, правоохоронці так і не повідомили, у якому саме відомстві він перебуває

Про це повідомляє "Українська правда” із посиланням на адвоката Олександра Вишневого, передає RegioNews.

Захисників до Чауса активно не допускають. Роблять усе аби виключити будь-які контакти з ним. СБУ не підтвердило, що Чаус у них. НАБУ влаштували ефектне кіно, але також не підтвердили, що затримали Чауса як і те, що вони його взагалі бачили", - розповів він.

Адвокат додав, що якщо СБУ чи НАБУ хочуть проводити з ним процесуальні дії, ці органи зобов’язані повідомити залучених за договором захисників.

Вишневий також зробив припущення, що на Чауса будуть чинити вплив, щоб він відмовився від адвокатів, яких залучила його дружина.

Це може бути пов’язано з специфікою цієї справи", - сказав захисник екссудді.

Нагадаємо, 8 травня СБУ відкрила справу за фактом зникнення скандального екссудді Чауса. 3 квітня група невідомих осіб викрала його в центрі столиці Молдови.

17 травня скандальний екссуддя Чаус вперше після зникнення записав відеозвернення. Він стверджував, що його викрадали, але не зараз, а в 2016 році.

30 липня 2021 року зниклий суддя Чаус знайшовся на Вінниччині, співробітники СБУ забрали його у поліцейських і вивезли до Києва попри вимоги НАБУ передати їм Чауса для допиту.

НАБУ СБУ судді затримання адвокат

Представитель СБУ сказал, что Чауса у них нет - адвокат экс-судьи
30 липня 2021, 22:15
НАБУ вимагає від СБУ видати скандального екс-суддю Чауса
30 липня 2021, 20:53
НАБУ перевіряє інформацію про те, що зниклий суддя Чаус знайшовся на Вінниччині
30 липня 2021, 16:00
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Єрмак, Разумков і парки дозвілля. Як пройшла друга серія регіонального протистояння між Зеленським та Кличком
Зміна головнокомандувача ЗСУ. Хто такий Залужний, та як указ президента позначиться на Чернігівщині
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Ігор Попов
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua