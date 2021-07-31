Место нахождения Чауса неизвестно, к нему не пускают адвокатов

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Защитников бывшего судьи Николая Чауса, которого 30 июля обнаружили в Винницкой области, до сих пор пускают к своему клиенту, правоохранители так и не сообщили, в каком именно ведомстве он находится

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на адвоката Александра Вишневого, передает RegioNews.

Защитников к Чаусу активно не допускают. Делают все, чтобы исключить любые контакты с ним. СБУ не подтвердило, что Чаус у них. НАБУ устроили эффектное кино, но также не подтвердили, что задержали Чауса как и то, что они его вообще видели", - рассказал он.

Адвокат добавил, что если СБУ или НАБУ хотят проводить с ним процессуальные действия, эти органы обязаны сообщить привлеченных по договору защитников.

Вишневый также предположил, что на Чауса будут оказывать влияние, чтобы он отказался от адвокатов, которых привлекла его жена.

Это может быть связано со спецификой этого дела", - сказал защитник бывшего судьи.

Напомним, 8 мая СБУ открыла дело по факту исчезновения скандального экс-судьи Чауса. 3 апреля группа неизвестных лиц похитила его в центре столицы Молдовы.

17 мая скандальный экс-судья Чаус впервые после исчезновения записал видеообращение. Он утверждал, что его похищали, но не сейчас, а в 2016 году.

30 июля 2021 года пропавший судья Чаус нашелся в Винницкой области, сотрудники СБУ забрали его в полицейских и вывезли в Киев несмотря на требования НАБУ передать им Чауса для допроса.