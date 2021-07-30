Разумков не підтверджує планів на звільнення міністра культури Ткаченка у вересні

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Голова Верховної Ради Дмитро Разумков спростував поширювану у ЗМІ інформацію про можливу відставку Олександра Ткаченка з посади міністра культури та інформаційної політики України у вересні

Про це сказав Дмитро Разумков, передає RegioNews з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Я бачив Олександра Владиславовича недавно. Він займається своєю роботою, і в його очах я не побачив бажання йти зі своєї посади. У нього багато планів, зокрема - на осінь. Тому я не впевнений (у відставці Ткаченка у вересні - ред.). Скажімо так, під час нашої зустрічі він не говорив про те, що планує займатися чимось іншим, окрім як розвитком міністерства, - сказав Разумков у Балті (Одеська область) у п'ятницю.

Водночас, відповідаючи на запитання, чи обговорюється в парламенті можливість відставки або звільнення з посад Ткаченка, а також міністра оборони Андрія Тарана та міністра юстиції Дениса Малюськи, спікер сказав, що "розмови є різні і не лише про трьох, дискусії викликають й інші міністри", але називати конкретні прізвища відмовився, а також не став уточнювати, чи йдеться саме про трьох вищеназваних членів уряду.

Станом на сьогодні поки що заяв ні від них, ні пропозицій від прем'єр-міністра не надходило, але якщо з'являться, обов'язково реагуватимемо, - наголосив Разумков.

Крім того, Разумков не став робити прогнозів про можливість глобальних кадрових ротацій у Кабміні прийдешньої осені.

Подивимося: у нас може бути і осінь кадровою, і зима, іноді й літо буває кадровим, але насамперед потрібно працювати, а якщо будуть питання, реагувати на них. Сьогодні, наприкінці липня, немає визначеної стратегії щодо кадрових змін, які можуть статися у вересні, та і я не вважаю це логічним, - пояснив спікер.

Як повідомлялося, сам Ткаченко також заперечив можливість своєї відставки восени.

Раніше нардеп Качура розповів, до роботи яких міністрів є претензії в депутатського корпусу. У депутатського корпусу Верховної Ради є претензії та запитання щодо роботи до міністра оборони Андрія Тарана, міністра юстиції Дениса Малюськи та міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка.