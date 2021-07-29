Ткаченко заперечив можливість своєї відставки восени

Про це пише RegioNews з посиланням на НВ

"Ви знаєте, я взяв за звичку вже багато років не коментувати чутки, тому коментарів не буде", — сказав міністр.

За його словами, жодних серйозних розмов із цього приводу ні з керівництвом фракції, ні парламенту, ні Офісу президента, ні Кабміну не було.

Ткаченко додав, що при призначенні на посаду у нього була розмова з президентом про KPI [ключові показники ефективності], які він повин продемонструвати.

На думку міністра зі свохми обов’язками він спраляється на 80%.

"Маю на увазі ключові напрямки, які ми визначили з президентом — Велика Реставрація, Мандруй Україною, екосистема креативних індустрій, діджиталізація та інформаційна безпека", — додав Ткаченко.

Нагадаємо, що нардеп від фракції "Слуга народу" Олександр Качура називав Ткаченка серед міністрів, які ризикують восени залишитися без портфеля.