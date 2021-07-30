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30 июля 2021, 17:28 54

Разумков не подтверждает планы на увольнение министра культуры Ткаченко в сентябре

30 июля 2021, 17:28 54
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Фото из открытых источников
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Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков опроверг распространяемую в СМИ информацию о возможной отставке Александра Ткаченко с поста министра культуры и информационной политики Украины в сентябре

Об этом сказал Дмитрий Разумков, передает RegioNews со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Я видел Александра Владиславовича недавно. Он занимается своей работой, и в его глазах я не увидел желания уходить со своего поста. У него много планов, в частности - на осень. Поэтому я не уверен (в отставке Ткаченко в сентябре - ред.). Скажем так, во время нашей встречи он не говорил о том, что планирует заниматься чем-то другим, кроме как развитием министерства, - сказал Разумков в Балте (Одесская область) в пятницу.

В то же время, отвечая на вопрос, обсуждается ли в парламенте возможность отставки или увольнения с должностей Ткаченко, а также министра обороны Андрея Тарана и министра юстиции Дениса Малюськи, спикер сказал, что "разговоры есть разные и не только о трех, дискуссии вызывают и другие министры", но называть конкретные фамилии отказался, а также не стал уточнять, идет ли речь именно о трех вышеназванных членов правительства.

По состоянию на сегодня пока заявлений ни от них, ни предложений от премьер-министра не поступало, но если появятся, обязательно будем реагировать, - подчеркнул Разумков.

Кроме того, Разумков не стал делать прогнозов о возможности глобальных кадровых ротаций в Кабмине грядущей осенью.

Посмотрим: у нас может быть и осень кадровой, и зима, иногда и лето бывает кадровым, но прежде всего нужно работать, а если будут вопросы, реагировать на них. Сегодня, в конце июля, нет определенной стратегии по кадровым изменениям, которые могут произойти в сентябре, да и я не считаю это логичным, - пояснил спикер.

Как сообщалось, сам Ткаченко также отрицал возможность своей отставки осенью.

Раньше нардеп Качура рассказал, к работе каких министров есть претензии у депутатского корпуса. У депутатского корпуса Верховной Рады есть претензии и вопросы относительно работы до министра обороны Андрея Тарана, министра юстиции Дениса Малюськи и министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко.

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